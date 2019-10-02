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Ülkü Ocakları'ndan Başkan Dündar'a ziyaret

2 saat önce

Ülkü Ocakları Osmangazi yöneticileri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları'ndan Başkan Dündar'a ziyaret, System.String[]

Ülkü Ocakları Osmangazi yöneticileri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.


Başkan Dündar, Ülkü Ocakları Osmangazi İlçe Başkanı Fatih Düzenli ve ülkücü gençleri makamında ağırladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede her iki taraf yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, "Bursa ve Osmangazi'yi güzelleştirmek, vatandaşlarımızın daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak adına çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, her türlü fikre açığız. Birlikte hareket ettiğimizde hiçbir güç bizim bileğimizi bükemez. Doğru bir iş yapıldığında kazanan hepimiz oluruz" dedi.


Ülkü Ocakları Osmangazi İlçe Başkanı Fatih Düzenli ise Başkan Dündar'ın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi belediyecilik vatan, sevgi, gönül işidir. Bu anlamda bizler, gençlerimizi yetiştirmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Durumu olmayan ailelerin çocuklarına matematik, tarih ve coğrafya dersleri veriyoruz. Gençlerimize sizi örnek gösteriyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi arttırsın" diye konuştu. Ziyaret sonunda Düzenli, Dündar'a Türk bayrağı hediye etti. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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