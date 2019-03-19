Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları'ndan "Çanakkale" Etkinliği

Ülkü Ocakları'ndan "Çanakkale" Etkinliği

17 dakika önce

Kayseri Ülkü Ocakları, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Ülkü Ocakları'ndan
Kayseri Ülkü Ocakları, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okundu, Kur'anı-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, konuşmasında, tüm milletin Çanakkale'de destan yazdığını belirterek, "Çanakkale'de vatan toprağını çiğnetmeyen Mehmetçik torunları olarak ülkücü hareket her ne pahasına olursa olsun daima vatanı savunmaya hazırdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhur İttifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve akademisyenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:05 Kaynak: AA

AK Parti, Kayseri, Çanakkale, Güncel
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