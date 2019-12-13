Ülkü Ocakları'ndan eğitime destek - Son Dakika
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Ülkü Ocakları'ndan eğitime destek

7 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Aşağısevindikli Mahallesi'ndeki ilköğretim okuluna iki koli kitap yardımında bulunuldu.

Ülkü Ocakları'ndan eğitime destek, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Aşağısevindikli Mahallesi'ndeki ilköğretim okuluna iki koli kitap yardımında bulunuldu.


Aşağısevindikli Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu'na kitap desteği gerçekleştiren Ülkü Ocakları Başkanlığı, önümüzdeki süreçte Muratlı'da kütüphane açacak olan ve kütüphanesi bulunan tüm okullara hatırı sayılır sayıda kitap yardımı yapacaklarını açıkladı.


"Ülkemizde okuyan, soran, araştıran nesiller olduğu sürece eğitimli toplum olacağımız aşikardır" sloganını kullanan Muratlı Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Yazıcı, "Ülkü Ocakları olarak ilçemizde ve bölgemizde eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler olan her alanda tüm gücümüzle bizler varız. Bu vesileyle Aşağısevindikli Mahallemizdeki Şehit Erdoğan Erişik İlköğretim Okulu'na kitap yardımında bulunduk. Bizleri ağırlayıp hoş sohbetleri için Okul Müdürümüz Arzu Kara hanıma teşekkür ederiz" dedi.


Kitap yardımından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Arzu Kara ise, Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Yazıcı ve Yönetici Burak Köprülü'ye teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:13 Kaynak: İHA
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