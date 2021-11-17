Ülkü Ocakları'ndan ilkyardım eğitimi - Son Dakika

Muş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından ilkyardım eğitimi semineri düzenlendi.

İl Başkanı Doç. Dr. Cengiz Taşkıran, amaçlarının kaza, boğulma, yaralanma ve yangın olaylarında karşı gençleri bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Taşkıran, "Ülkemizde sıkça rastlanan kaza, boğulma, yaralanma ve yangın gibi olaylara genç bozkurtlarımızın müdahale etmeleri, bu konularda bilinçlenmeleri için Uzman Dr. Cerit Karaçay ve Uzman Dr. İsmail Taşkent'in katılımıyla temel ilk yardım semineri gerçekleştirdik. Kıymetli Hocalarımıza verdikleri önemli bilgi ve beceriler için teşekkür ediyorum." diye konuştu.