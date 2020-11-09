Ülkü Ocakları'ndan kan bağışı - Son Dakika

Ülkü Ocakları Van İl Başkanlığı üyeleri, " Kızılay'a kanımız, vatana canımız feda olsun" sloganıyla kan bağışında bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle kan bağışındaki oranın düşmesi üzerine Ülkü Ocakları Van İl Başkanlığı üyeleri tarafından farkındalık oluşturmak ve destek vermek için kan bağışında bulunuldu. "Kızılay'a kanımız, vatana canımız feda olsun" sloganıyla kan bağışına destek veren Ülkü Ocakları Van İl Başkanlığı üyeleri, Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında hizmet veren seyyar kan aracına gelerek bağışta bulundular. İlk olarak kan veren Ülkü Ocakları Van İl Başkanı Ahmet İşiyok, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugün "Kızılay'a kanımız, vatana canımız feda" sloganıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Etkinliğe Ülkü Ocakları yönetimi, ortaöğretim ve Asena teşkilatının da katıldığını belirten İşiyok, "Korona virüs sürecinde kan bağışlarında azalma olması nedeniyle Kızılay'ın kan stokları kritik düzeylere gelmiştir. Acil kan ihtiyacı olan hastalarımıza Kızılay tarafından kan tedarik edilmektedir. Kızılay stoklarında azalma sebebiyle kan tedarikinde bazen sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenle Van Ülkü Ocakları olarak Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belirli aralıklarla kan bağışında bulunmaya devam edeceğiz. Van'daki hemşehrilerimiz hangi alanda ihtiyaç duyarsa Van Ülkü Ocakları olarak orada olacağız" ifadelerini kullandı. - VAN