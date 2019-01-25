Ülkü Ocakları'ndan Miniklere Kitap Seti Hediyesi
2 saat önce
Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber ilköğretim çağındaki çocuklara hikaye kitabı setleri hediye etti.
Ülkü Ocakları Eskişehir
Yunus Emre İlçe Başkanlığı, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber ilköğretim çağındaki çocuklara hikaye kitabı setleri hediye etti.
Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocukların hem okuma alışkanlıklarını geliştirmesi hem de kişisel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ortamdan uzak durmalarını amaçlayarak gerçekleştirdikleri faaliyet kapsamında, ilköğretim çağındaki miniklerle bir araya gelerek kendilerine hikaye kitap setlerini hediye etti.
Çocukken okuma alışkanlığı edinmenin önemini belirten Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, kitap okuma alışkanlığının çocukların hayal dünyasını genişleteceğini, bilgi seviyesinin arttıracağını ifade etti. Başkan Ahmet Biricik, "Çocukların bu yaşlarda kitap okuma alışkanlığı edinmesi, onların bilgi ve kelime dağarcığını arttırır, böylece duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade etme yeteneklerini geliştirir. Çocuğun hayal gücünü genişletir. Gelişmekte olan iç ve dış dünyasına olumlu katkıda bulunur. Yavaş yavaş hayatın gerçeklerine hazırlamada onlara yardımcı olurken, kelime hazinesini geliştirdiği için de çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesine imkan sağlar. Kendi hayatı dışındaki çevreyi tanımasına, bilgisini arttırarak var olan bilgisinin pekişmesine yardımcı olur. Sevme, anlama, saygılı olma, hediye etme ve paylaşma gibi birçok kavramları öğretir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmelerinde bu kadar önemli bir yere sahip olmasına rağmen, ülke genelinde kitap okuma alışkanlığı istenilen seviyede değil. Karnelerini alan çocuklarımızın yarıyıl tatilinde de hem okuma alışkanlıklarını geliştirmesi hem de kişisel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ortamdan uzak durmalarını amaçlayarak ilköğretim seviyesindeki çocuklarımıza hikaye kitap setleri dağıttık" ifadelerini kullandı.
Etkinlik sonunda kitaplarını alan çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:47 Kaynak: İHA
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