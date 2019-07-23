Ülkü Ocakları'ndan tanışma toplantısı
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Görevine yeni başlayan Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, düzenlenen toplantı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
Görevine yeni başlayan Eskişehir
Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, düzenlenen toplantı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş
tarafından geçtiğimiz günlerde Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı olarak atanan Kazım Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir kafede kahvaltı organizasyonuyla tanışma toplantısı düzenleyen Kazım Aksoy, burada basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı da kutladı. Burada bir konuşma yapan Kazım Aksoy, görevi devralmanın heyecanını yaşadığını ifade ederken Ülkü Ocakları kültürünün yaşatılması ve devam etmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR
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