Ülkü Ocakları'ndan Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi
4 saat önce
Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından, yaklaşık 4 yıldır "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Platformunun" Ülkü Ocakları il ve ilçe...
Erzurum
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli
'nin talimatlarıyla, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından, yaklaşık 4 yıldır "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Platformunun" Ülkü Ocakları il ve ilçe başkanlıklarının yaptıkları çalışmaları kapsayan dergiyi Erzurum protokolüne takdim ettiler. MHP Mersin Milletvekili
, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz
adına Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı M. Haktan Genç
öncülüğünde Erzurum Valisi Okay Memiş
, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr.Ömer Çomaklı
ve Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr.Bülent Çakmak'ı ziyaret eden heyet, uyuşturucuyla mücadele alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:53 Kaynak: İHA
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