Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları Nevşehir'de Yeni Binasına Kavuştu

Ülkü Ocakları Nevşehir'de Yeni Binasına Kavuştu

1 saat önce

Ülkü Ocakları Nevşehir binasının açılışı törenle gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Nevşehir'de Yeni Binasına Kavuştu, System.String[]
Ülkü Ocakları Nevşehir binasının açılışı törenle gerçekleştirildi.


Gazhane Caddesi Kubbeli Çarşı'daki açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Törende konuşan Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, bundan sonraki süreçte derneğin kendi mülkü olan binada hizmet verecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.


MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ise yeni hizmet binasının ülkesine ve bayrağına sevdalı gençlerin yetişeceği bir mekan olacağını ifade etti.

Kılıç, "Bu yeni binada, geleceğimizin gençlerini yetiştireceğimize yürekten inanıyorum. Binanın alınması ve tefrişatında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.


Kuran-ı Kerim tilavetinin ve kurban kesiminin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Törene, MHP MYK Üyesi Mehmet Varol, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:09 Kaynak: AA

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