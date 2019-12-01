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Ülkü ocakları şehitler için yürüyüp şehitliği temizledi

6 saat önce

Aksaray'da Ülkü Ocakları tarafından gerçekleştirilen "Şehide Saygı Yürüyüşü" kapsamında bir araya gelen yaklaşık bin 300 kişi şehitliğe kadar yürüyerek şehit mezarlarında temizlik yaptı.

Ülkü ocakları şehitler için yürüyüp şehitliği temizledi, System.String[]

Aksaray'da Ülkü Ocakları tarafından gerçekleştirilen "Şehide Saygı Yürüyüşü" kapsamında bir araya gelen yaklaşık bin 300 kişi şehitliğe kadar yürüyerek şehit mezarlarında temizlik yaptı.


Aksaray'da Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından "Şehide Saygı Yürüyüşe" gerçekleştirildi. Çarşı merkezde toplanan yaklaşık bin 300 kişi, ellerinde Türk Bayrağı ile şehitliğe kadar yürüdü. "Şehitler Ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla yürüyen bin 300 kişi şehitlikte 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Son olarak bin 300 kişi şehitliği ve mezarların üstlerini temizleyerek şehitlikten ayrıldı.


Yürüyüşle ilgili bilgi veren Ülkü Ocakları Başkanı Muhsin Arslan, şehitlerin hiçbir zaman ölmediğine dikkat çekerek, şehitlere olan sevgiyi, saygıyı gençlere aşılamak istediklerini belirterek, "Bizler ve ailelerimiz rahat yaşasınlar diye toprağa düşmüş, canlarını vermiş şehitlerimize bir nebze vefa borcumuzu ödemek, ruhlarına Fatiha okumak için buraya yürüyüş gerçekleştirdik. Biz ülkücülerin canımızı vereceği değerler vardır. Bunlar vatan, millet, bayrak, Kur'an'dır. İşte burada yatan şehitlerimiz de vatan için millet için gözünü kırpmadan, ölümden korkmadan şehadet şerbetini içmişlerdir" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:48 Kaynak: İHA
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