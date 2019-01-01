Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocaklarında Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi

Ülkü Ocaklarında Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi

53 dakika önce

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı'nda Mekke'nin Fethi ile ilgili program düzenlendi.

Ülkü Ocaklarında Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi, System.String[]
Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı'nda Mekke'nin Fethi ile ilgili program düzenlendi.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı'nda Mekke'nin Fethi ile ilgili programda ilahiler seslendirildi. Birbirinden güzel ilahilerin seslendirildiği programda gençlere 31 Aralık tarihinin Müslümanlar için önemli bir gece olduğu anlatıldı.

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Taha Şahin yaptığı konuşmada, Ülkücü Gençliğin düşünce, yaşam ve amacından bahsetti.

Taha Şahin, "Türk milletinin 57. Alayı olan Ülkü Ocakları ilimizde 1975'te kurularak Türk İslam davasına hizmet etmektedir. Bu da uğruna bizlerde Adıyaman'da Türk gençliğini ve istikbalini korumak Türk, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için ömrümüzün sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele kapsamında gençlerimizin ülkesine ve milletine faydalı birer fert olmaları için durmaksızın teşkilatlanarak, Türk-İslam davasını yaymaktayız. Teşkilat mensubu gençlerimiz Başbuğ Alparslan Türkeş'in 9 ışık doktrini ile yetiştirip, gençlerimizin kimini kazanma aşamasında canla başla mücadele etmekteyiz. 2018 yılında rutin olarak ortaöğretim, üniversite ve asena birimlerimizin ilim ve bilim konulu seminerleri düzenliyoruz. Kur'an Kursu, dini sohbetler, yüzme, futbol gibi sportif faaliyetler ve kamplar, uyuşturucuya karşı bildiri, söyleşi ve tiyatro gösterileri, bilgi yarışmaları, İngilizce kursu, kütüphane açılışları ve kitap fuarları, Türkmenler için kermesler, konserler, resim sergileri, iftar yemekleri ve birçok platformda Türk gençliği ve Türk milletine hizmet etmekteyiz. 2018 yılında bu faaliyetler kapsamında bizlere destek olan herkese teşekkür ederim.

2019 yılı Türk milletine hayırlara vesile olmasını diler, Allah'ın izni ve sizlerin destekleriyle mücadelemizi Kızılelma varıncaya kadar devam edecektir. Ülkü Ocakları bir eğitim ateşidir. Ülkü Ocakları gençlerin kimlik kazanma yeridir, Türk gençliğinin şaşmaz hareketidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Adıyaman, Mekke, Güncel
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