Ülkü Ocaklarından 100 bin öğrenciye karne hediyesi "hızlı okuma yazılımı"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 100 bin öğrenciye karne hediyesi olarak "Odak 2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı" dağıtacaklarını bildirdi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, ara tatil döneminde 50 bin öğrenciye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediyesi olarak söz konusu yazılımdan gönderdiklerini hatırlatarak yaz tatili için de 100 bin öğrenciye bu yazılımdan hediye edeceklerini belirtti.

Yazılımla öğrencilerin tatili verimli geçirmesinin hedeflendiğini kaydeden Yıldırım, yazılıma ulaşmak isteyenlerin, "ulkuocaklari.org.tr" internet sitesindeki "Karne Hediyem" sekmesine tıklayıp formu doldurmaları gerektiğini kaydetti.

Yıldırım, formu doğru ve eksiksiz şekilde dolduran öğrencilere yaklaşık 2 bin lira değerindeki "Odak 2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı"na 3 ay boyunca ücretsiz erişim sağlayabilecekleri kodun e-mail aracılığıyla kendilerine iletileceğini bildirdi.