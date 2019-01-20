Ülkü Ocaklarından 100 Çocuğa Mont Hediyesi
1 saat önce
Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi 100 çocuğa mont hediye etti.
Ülkü Ocakları Eskişehir
Yunus Emre İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi 100 çocuğa mont hediye etti.
Başkanlık binasında gerçekleştirilen törenle montlarına kavuşan minikler büyük sevinç yaşadı. Soğuk kış aylarındaki bu özel hediye sebebiyle minnettarlığını dile getiren aileler ise Ülkü Ocakları temsilcilerine teşekkür ettiler.
Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, Eskişehir'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çabaladıklarını dile getirdi. Biricik, "Bugün yaklaşık 100 çocuğumuza mont hediye ettik. Yaşı küçük olduğu için buraya gelemeyenlerin ise ailelerine bu montları teslim ettik. Kışın en sert yaşandığı şu günlerde bölgemizde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklarımızı ısıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler sosyal sorumluluk projelerine çok önem vermekteyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz bizlerin yarınları geleceğimizin teminatlarıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize şimdiden yatırım yapabilmek ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olabilmek için soğuk günlerin yaşandığı şehrimizde çocuklarımızın yüzünü güldürdük" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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