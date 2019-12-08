Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocaklarından "Alparslan Türkeş" fotoğraf sergisi
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Ülkü Ocaklarından "Alparslan Türkeş" fotoğraf sergisi

6 saat önce

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yozgat İl Başkanlığı tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Ülkü Ocaklarından

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yozgat İl Başkanlığı tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.


Yozgat Ülkü Ocakları tarafından Başbuğ Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi açıldı. Türk siyasetinin önemli isimlerinden merhum Alparslan Türkeş'in hayatından kesitlerin sunulduğu fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide üniversite öğrencileri tarafından yağlı boya ile yapılan Alparslan Türkeş tabloları da yer aldı.


Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Turan Karakuş, açtıkları resim sergisinde merhum lider Alparslan Türkeş'in hayatını anlatan fotoğrafların bulunduğunu söyledi. Ülkü Ocakları olarak Başbuğ Alparslan Türkeş'i bir kez daha yad ettiklerini belirten Karakuş, "Bugün burada fotoğraf sergimizi açarak yeni yetişen Türk gençliğinin Başbuğ Alparslan Türkeş'i daha iyi tanımasını istedik. Ömrünü her zaman Türk milleti için adamış merhum liderimiz Alparslan Türkeş'i bu vesile ile rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - YOZGAT

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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