Ülkü Ocaklarından Bahçeli'ye "Nutuk" Hediyesi
56 dakika önce
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Ülkücü Gençlik Atatürk'ü Sattırmaz" kampanyası kapsamında "Nutuk" hediye etti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş
, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye, "Ülkücü Gençlik Atatürk
'ü Sattırmaz" kampanyası kapsamında "Nutuk" hediye etti.
Edinilen bilgiye göre, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Bahçeli'nin himayelerinde düzenlenen kampanya doğrultusunda Türkiye
genelinde 1881 "Nutuk" dağıtımı gerçekleştirmek için çalışma yürütüyor.
Ateş, bu kapsamda ziyarette bulunduğu Bahçeli'ye, Atatürk'ün kutlu mücadelesini anlattığı "Nutuk"u armağan etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız
Yasemin Yalçın, Kemal Sunal ile Tanışma Hikayesini Anlattı
Hukukçular Uyardı: Kentsel Dönüşüm İçin Yaptığınız Ödemeleri Geri Alabilirsiniz
Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız