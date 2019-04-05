Ülkü Ocaklarından, Başkan Tutal'a Hayırlı Olsun Ziyareti
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir Ülkü Ocakları, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, işlemeli Türk Bayrağı hediye etti.
Konya'nın Seydişehir Ülkü Ocakları, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, işlemeli Türk Bayrağı hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutal, "Ülkü Ocakları; Türklüğün istikbal ve istiklal istikametinde ilerlemesi için fedakarca mücadele etmiş, inanmış, nefsini aşmış, dünyevi tutku ve heveslerden arınmış serdengeçtilerin oluşturduğu manevi bir yuvadır. Ülkü Ocaklılar, her zaman zalime meydan okuyan, mazluma kol kanat geren kadim Türk töresinin takipçisi olmuşlardır ve olmaya da devam edecektir. Biz de var olduğumuz sürece sizlere destek olacağız. Seydişehir'in bekası ve vatandaşlarımızın hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu noktada bana inanıp, beni desteklediğiniz için teşekkür ederim" dedi.
Başkan Tutal, ziyaretlerinden dolayı Ülkücülere teşekkürlerini ileterek, "Seydişehir hepimizin, birlikte hizmet etmekten onur duyarım" dedi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:11 Kaynak: İHA
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