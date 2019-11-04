Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocaklarından Çanakkale'de çevre temizliği
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Ülkü Ocaklarından Çanakkale'de çevre temizliği

6 saat önce

Çanakkale Ülkü Ocakları Çevre, Bilim ve Teknoloji Birimi, Bayramiç ilçesinde çevre temizliği yaptı.

Ülkü Ocaklarından Çanakkale'de çevre temizliği, System.String[]

Çanakkale Ülkü Ocakları Çevre, Bilim ve Teknoloji Birimi, Bayramiç ilçesinde çevre temizliği yaptı.


Örenli mevkiinde "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla gerçekleştirilen temizlik, Bayramiç Ülkü Ocakları teşkilatlarının da iştirakiyle renkli anlara sahne oldu. Çevre temizliğini titizlikte tamamlayan ocak üyeleri, örnek bir çalışmada yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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