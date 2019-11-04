Ülkü Ocaklarından Çanakkale'de çevre temizliği
6 saat önce
Çanakkale Ülkü Ocakları Çevre, Bilim ve Teknoloji Birimi, Bayramiç ilçesinde çevre temizliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
Çanakkale Ülkü Ocakları Çevre, Bilim ve Teknoloji Birimi, Bayramiç ilçesinde çevre temizliği yaptı.
Örenli mevkiinde "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla gerçekleştirilen temizlik, Bayramiç Ülkü Ocakları teşkilatlarının da iştirakiyle renkli anlara sahne oldu. Çevre temizliğini titizlikte tamamlayan ocak üyeleri, örnek bir çalışmada yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. - ÇANAKKALE
"Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor! Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız