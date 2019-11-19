Ülkü Ocaklarından çocuklara tiyatro

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 'Çocuklar Kendi Kültürünü Tanıyor' projesi kapsamında 'Keloğlan ile Bilge Dede Korkut' tiyatrosu sergilendi.



Afyonkarahisar Ülkü Ocakları, "Keloğlan ile Bilge Dede Korkut" adlı tiyatro etkinliği düzenledi. Kültürel değerleri konu alan tiyatroda, çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Ülkü Ocakları Genel Merkezi tiyatro sanatçılarının rol aldığı "Keloğlan ile Bilge Dede Korkut" tiyatrosu Afyonkarahisar Ülkü Ocaklarının ev sahipliğinde Işıklar Beldesi Balı Sultan İlköğretim okulunda gerçekleştirildi.



Ücretsiz olarak gösterime sunulan tiyatro etkinliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.



Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Abdurrahman Timur Bayram, yaptığı açıklamada; "Hayatında ilk defa tiyatroyla buluşan çocuklarımızın heyecanlarına ortak olduk. Bu duygu her şeye değer. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Sinan Ateş'in selamlarını iletip, genel başkanımızın çocuklarımız için gönderdiği Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın hazırlamış olduğu yayınlarımızdan Çocuklar İçin Kutadgu Bilig, Çocuklar İçin Nutuk ve Çocuklar İçin Dede Korkut isimli eserlerimizi çocuklarımıza hediye ettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için projelerimiz genel başkanımızın öncülüğünde devam edecektir" dedi.



Etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve çocuklara kitap hediye edilmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR