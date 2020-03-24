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Ülkü Ocaklarından "Evde Kal, Ülkeni Koru Türkiye" çağrısı
6 saat önce
Ankara Ülkü Ocakları, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tüm teşkilat üyelerine ve vatandaşlara "Evde Kal, Ülkeni Koru Türkiye" çağrısında bulundu.
Ankara Ülkü Ocakları, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tüm teşkilat üyelerine ve vatandaşlara "Evde Kal, Ülkeni Koru Türkiye" çağrısında bulundu.
Ankara Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada, salgının özellikle 65 yaş ve üstünü etkilediği, gençlerin ise taşıyıcı olabileceği hatırlatılarak, vatandaşlardan dikkatli olunmasını istediği belirtildi.
Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı, "Bizler Ankara Ülkü Ocakları olarak, gerek teşkilatlarımıza ve gerekse Ankaralı hemşerilerimize evde kalmalarını söylemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:18 Kaynak: AA
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