Ülkü Ocaklarından "Evde Kal, Ülkeni Koru Türkiye" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülkü Ocaklarından 'Evde Kal, Ülkeni Koru Türkiye' çağrısı - Son Dakika

Ülkü Ocaklarından "Evde Kal, Ülkeni Koru Türkiye" çağrısı

6 saat önce

Ankara Ülkü Ocakları, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tüm teşkilat üyelerine ve vatandaşlara "Evde Kal, Ülkeni Koru Türkiye" çağrısında bulundu.

Ülkü Ocaklarından

Ankara Ülkü Ocakları, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tüm teşkilat üyelerine ve vatandaşlara "Evde Kal, Ülkeni Koru Türkiye" çağrısında bulundu.

Ankara Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada, salgının özellikle 65 yaş ve üstünü etkilediği, gençlerin ise taşıyıcı olabileceği hatırlatılarak, vatandaşlardan dikkatli olunmasını istediği belirtildi.

Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı, "Bizler Ankara Ülkü Ocakları olarak, gerek teşkilatlarımıza ve gerekse Ankaralı hemşerilerimize evde kalmalarını söylemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti         
16:35
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü         
16:13
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü         
14:39
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği         
14:07
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi         
13:16
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:58:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ülkü Ocaklarından "Evde Kal, Ülkeni Koru Türkiye" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]