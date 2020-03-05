Ülkü Ocaklarından gösterişli atama - Son Dakika

Ülkü Ocaklarından gösterişli atama
6 saat önce
Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan tarafından Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına atanan Fatih Tokyürek, atandığı günden itibaren Erzurum'a bağlı üniversitelerde hızlı bir yapılanma içerisine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan tarafından Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına atanan Fatih Tokyürek, atandığı günden itibaren Erzurum'a bağlı üniversitelerde hızlı bir yapılanma içerisine girdi.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen atama programına çok sayıda ülkücü öğrenci katıldı. Başkan Yardımcısı Tokyürek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programın ardından öğrenciler kampus içerisinden yürüdü. - ERZURUM
Son Dakika Öğretmen dizisi ilk bölümüyle çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturdu MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti