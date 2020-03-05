Ülkü Ocaklarından gösterişli atama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülkü Ocaklarından gösterişli atama - Son Dakika

Ülkü Ocaklarından gösterişli atama

6 saat önce

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan tarafından Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına atanan Fatih Tokyürek, atandığı günden itibaren Erzurum'a bağlı üniversitelerde hızlı bir yapılanma içerisine girdi.

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Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan tarafından Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına atanan Fatih Tokyürek, atandığı günden itibaren Erzurum'a bağlı üniversitelerde hızlı bir yapılanma içerisine girdi.


Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen atama programına çok sayıda ülkücü öğrenci katıldı. Başkan Yardımcısı Tokyürek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programın ardından öğrenciler kampus içerisinden yürüdü. - ERZURUM

Erzurum, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
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