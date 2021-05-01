Ülkü Ocaklarından her gün 300 kişilik sıcak yemek - Son Dakika

Ülkü Ocaklarından her gün 300 kişilik sıcak yemek

01.05.2021 12:03
Ülkü Ocaklarından her gün 300 kişilik sıcak yemek, System.String[]

Balıkesir Ülkü Ocaklar teşkilatı ramazan ayı boyunca yoksul ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Balıkesir Ülkü Ocaklar teşkilatı ramazan ayı boyunca yoksul ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan ayında Ülkü Ocaklı gençler her gün ihtiyaç sahibi 300 kişiye sıcak yemek servisi yapıyor.

Balıkesir Ülkü Ocakları Ramazan ayı içerisinde yoksul aileler ile birlikte düşkün ve yaşlı kişiler için her gün iftarlık sıcak yemek dağıtımı ile birlikte yüzlerce erzak kolisini dağıtımına devam ediyor. Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan'ın talimatı ile tüm ilçe ocak başkanlıkları da kendi bölgelerinde adeta hayır yarışına girecek binlerce kişinin gönüllerine temas edip, dertleri ile hemhal oldular.

Başkan Çalışkan, "Ülkücüler için Ramazan, Hira Mağarasında doğan güneş, Satuk Buğra Han'ın otağında yanan kandil, Hoca Ahmet Yesevi dergahında zikirdir. Ramazan deyince ülkücünün hatırına, Bolşevik kurşunuyla şehadet şerbetini içen Enver Paşa, Urumçi'de destan yazan Osman Batur, iftar saati kahpece kurşunlanan Ruhi Kılıçkıran gelir. İşte bu Ramazan da ağabeylerimizin bizlere bıraktığı kutlu emanetin bilinciyle Balıkesir Ülkü Ocakları olarak, fakir fukaranın derdiyle dertleniyor, şehrimizin dört bir yanında Ramazan sevincini gönülden gönüle taşıyoruz. Helal lokmamızı yoksul kardeşlerimizle bölüşüyor, hasta, yaşlı, öksüz, yetim, her türlü ihtiyaç sahibine yardım etmeye çalışıyoruz. Bu noktada bizlere desteğini esirgemeyen hayırseverlere, dualarında bizlere yer veren büyüklerimize teşekkür ediyor, bu davayı bizlere emanet bırakan şehitlerimize rahmet diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Ülkü Ocaklarından her gün 300 kişilik sıcak yemek
Ülkü Ocaklarından her gün 300 kişilik sıcak yemek
Ülkü Ocaklarından her gün 300 kişilik sıcak yemek
Ülkü Ocaklarından her gün 300 kişilik sıcak yemek
Ülkü Ocaklarından her gün 300 kişilik sıcak yemek

Ülkü Ocakları, Balıkesir, Ramazan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülkü Ocaklarından her gün 300 kişilik sıcak yemek - Son Dakika


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