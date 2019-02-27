Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocaklarından Hocalı Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif

Ülkü Ocaklarından Hocalı Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif

2 saat önce

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı, Hocalı Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Ülkü Ocaklarından Hocalı Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif, System.String[]
Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı, Hocalı Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hocalı şehitleri için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Kazım Aksoy, Hocalı soykırımı hakkında yaptığı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde Ermenilerin Azeri kardeşlerimizin Hocalı kasabasına bir baskın düzenleyerek 83'ü çocuk, 106'sı kadın toplam 613 kişiyi işkence ederek katletmiştir. Türk milleti olarak bu soykırımı unutmayacağız unutturmayacağız. Hocalı şehitlerimiz nezdinde tüm sehitlerimize rahmet, minnet ve dualarla anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:17 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mobilya Atölyesinde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişi Hayatını Kaybetti Müdürü Olduğu Okulun Çatısını Hizmetlilerle Birlikte Onardı

Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:29:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocaklarından Hocalı Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]