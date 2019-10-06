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Ülkü Ocaklarından "kadına yönelik şiddete" karşı farkındalık etkinliği

55 dakika önce

Eskişehir Ülkü Ocakları, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Ülkü Ocaklarından

Eskişehir Ülkü Ocakları, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Ulus Anıtı önündeki etkinlikte, şiddet gören kadınların yapması gerekenler ve çocuk istismarının engellenmesi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikte konuşan Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, ülke gündeminde sıklıkla kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı haberleri olduğunu hatırlattı.

Vatandaşların bu konularda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Halkımızı bilinçlendirmek, hukuki haklarımızı anlatmak bizim görevimizdir. Bu etkinlik bu sebeple düzenlenmiştir. Cennetin anaların ayakları altındadır. Şanlı tarihimiz, 'Sen bir kadın değil, sen bir anasın' diye seslenir kadınlarımıza. Sizler yani annelerimiz ve geleceğin anneleri, kız kardeşlerimiz, şunu hiçbir zaman unutmayınız ki sizlere karşı gerçekleşen her türlü fiziki ve psikolojik şiddet karşısında ülkücü Türk gençleri etten duvar olacak. Sizler Türk töresinde ve Türk kültüründe, yeri her zaman başımızın üstünde olan kutsal emanetlerimizsiniz. Bilinmelidir ki milliyetçi Türk gençleri, gelecek nesli kendisinden çok düşünüyor, bu minvalde kendi döneminin şartlarını iyileştirmek için sarf ettiği çabanın mislini harcıyor."

Etkinlik, Ülkü Ocakları gönüllülerinin hazırlanan bildirgeleri vatandaşlara dağıtmasıyla sona erdi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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