Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocaklarından Rektör Murat'a ziyaret
Son Dakika Güncel Ülkü Ocaklarından Rektör Murat'a ziyaret

Ülkü Ocaklarından Rektör Murat'a ziyaret

1 saat önce

Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu, il ocak yönetimi ile birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyarette bulundu.

Ülkü Ocaklarından Rektör Murat'a ziyaret, System.String[]

Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu, il ocak yönetimi ile birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan İmamoğlu, Rektör Murat'a hediye olarak Kur-an'ı Kerim, Türk bayrağı, Orhun Nehri'nin suyunu ve Tanrı Dağları'nın toprağını takdim etti. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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