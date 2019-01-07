Ülkü Ocaklarından Sokak Hayvanlarına Mama Yardımı

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, kış mevsimi dolayısıyla sokak hayvanlarına kuru mama desteğinde bulundu.

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, kış mevsimi dolayısıyla sokak hayvanlarına kuru mama desteğinde bulundu.



Eskişehir sınırları içerisinde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına kayıtsız kalmayan Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, temin ettikleri mamaları ve kuşlar için aldıkları yemleri sokak hayvanlarına dağıttı. Zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının yiyecek ve su bulma konusunda sıkıntı çektiğini ifade eden Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, "Zor kış şartlarında sokak hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak amacı ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yaşamakta olduğumuz kış mevsimi sahipsiz sokak hayvanlarının mama ve su bulmalarını zorlaştırıyor. Biz de bu konuda bir çalışma yaparak Eskişehir sınırları içerisinde on ayrı bölgede sahipsiz sokak hayvanlarını besledik. Köpeklerin yanı sıra kuşların da yemeleri için belirli noktalara kuş yemleri bıraktık. Böyle bir faaliyette bulunarak sokak hayvanlarının karınlarını doyurmalarını sağlamanın yanı sıra, vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetini arttırmak ve farkındalık bilinci oluşturmak da istedik. Yapmış olduğumuz çalışma kapsamında çok sayıda sokak hayvanının karnının doymasına vesile olduk. Bu ve bunun gibi çalışmalarımızı ilerleyen süreçte de hayata geçirerek sahipsiz sokak hayvanlarına yardım eli uzatmaya devam edeceğiz. Eskişehir'de yaşayan duyarlı vatandaşlarımızı, sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkılması noktasında harekete geçmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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