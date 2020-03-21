Ülkü Ocaklarından yaşlılara Korona virüs hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ülkü Ocaklarından yaşlılara Korona virüs hizmeti - Son Dakika

Ülkü Ocaklarından yaşlılara Korona virüs hizmeti

6 saat önce

Emirdağ Ülkü Ocağında bulunan gençler, Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşlara hizmet etmek için seferber oldu.

Ülkü Ocaklarından yaşlılara Korona virüs hizmeti, System.String[]

Emirdağ Ülkü Ocağında bulunan gençler, Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşlara hizmet etmek için seferber oldu.


Emirdağ Ülkü Ocağında bulunan gençler yaşlıların yardımına koştu. Korona virüs nedeniyle yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına uyan 60 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ülkücü gençler ilçede adeta seferber oldu. İhtiyacı olan çok sayıda vatandaşın yardımına koşan gençler, aldıkları gıdaları evlere ulaştırıyor. Konuyla ilgili konuşan Emirdağ Ülkü Ocağı Başkanı Uğraş Sağlam, 60 yaş üstü vatandaşların evde kalmaları gerektiğini söyledi. 'Büyükler evinde kalsın ve alışveriş, çarşı ihtiyaçlarını Ülkü Ocaklılar karşılasın' sloganı ile ülkücü gençlerimiz koşturmaya başladı. Ülkemizi tehdit eden Korona virüsü sebebiyle, Emirdağ'da yaşayan 60 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaç duymaları halinde, alışveriş ve çarşı ihtiyaçlarını yapmak adına Emirdağ Ülkü Ocakları olarak gönüllüyüz. Belirttiğimiz irtibat numaraları '0531 683 56 96, 0544 493 81 00' ulaştığınız takdirde yardımcı olunacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Emirdağ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:16 Kaynak: İHA

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