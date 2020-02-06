Ülkü Park'ta Kış Kupası başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ülkü Park'ta Kış Kupası başlıyor - Son Dakika Spor

Ülkü Park'ta Kış Kupası başlıyor

6 saat önce

ÜLKÜ Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Kupası'nda ilk ayak yarışları, V1 Challenge yarışlarıyla birlikte 8-9 Şubat tarihlerinde İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Park Yarış Pisti'nde başlayacak.

Ülkü Park'ta Kış Kupası başlıyor, System.String[]

ÜLKÜ Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Kupası'nda ilk ayak yarışları, V1 Challenge yarışlarıyla birlikte 8-9 Şubat tarihlerinde İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Park Yarış Pisti'nde başlayacak. 26 sporcunun mücadelesine sahne olacak Kış Kupası bu yıl Super, Super Production, Maxi, 1600 ve Volkicar olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Ülkü Park Yarış Pisti'nde araçlar 8 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da piste çıkacak. Heyecan 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da kaldığı yerden devam edecek.


İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
İşi çıktığı için İstanbul'a erken geldi, kendisi kurtulurken eşi kazada hayatını kaybetti Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı Eşyanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:05:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ülkü Park'ta Kış Kupası başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]