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Ülkü Park'ta Kış Kupası başlıyor
6 saat önce
ÜLKÜ Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Kupası'nda ilk ayak yarışları, V1 Challenge yarışlarıyla birlikte 8-9 Şubat tarihlerinde İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Park Yarış Pisti'nde başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
ÜLKÜ Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Kupası'nda ilk ayak yarışları, V1 Challenge yarışlarıyla birlikte 8-9 Şubat tarihlerinde İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Park Yarış Pisti'nde başlayacak. 26 sporcunun mücadelesine sahne olacak Kış Kupası bu yıl Super, Super Production, Maxi, 1600 ve Volkicar olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.
Ülkü Park Yarış Pisti'nde araçlar 8 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da piste çıkacak. Heyecan 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da kaldığı yerden devam edecek.
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