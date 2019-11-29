Ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı artık okulda yaşayacak

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisiyken bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi, Bornova ilçesindeki bir okula verildi. Açılışın yapıldığı okulda duygu dolu anlar yaşandı.



İzmir'de, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 2014 Şubat ayında bıçaklanarak öldürülmüştü. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi, Bornova Pınarbaşı Semti Gürpınar Mahallesi'ndeki bir ilkokula verildi. Ülkücü gencin adının verildiği okulun açılışı için tören düzenlendi. Dualarla yapılan okulun açılışına Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, babası Fuat Mahir Çakıroğlu da katıldı, duygu dolu anlar yaşandı.



"Ay yıldızdan başka gölge düşmesin diye yapılan fedakarlıklar boşuna değildir"



Kurdele kesimiyle gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun gencecik öğretmen adaylarından biri olduğunu söyleyerek, "Bugün, yüreğindeki memleket sevdası ile ebediyete irtihal eden bu genç öğretmen adayımızın, manevi hatırasını yaşatmak üzere ilkokulumuza onun adını veriyoruz. Bu topraklara 'ay yıldızdan başka gölge düşmesin' diye yapılan fedakarlıklar boşuna değildir. Eğitim ordusunun neferleri olarak biliyoruz ki, bu vatana aşkla bağlı, gelecek idraki ve tasavvuru yüksek bir gençlik en büyük gücümüz olacaktır. Evlatlarımızı, ecdadını tanıyan, kutsal değerlerinin şuurunda geçmişinden aldığı ders ile geleceğini planlayan bir nesil olarak yetiştirme azminden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.



"Fıratlar ölmez, vatan bölünmez"



AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mahmut Atilla Kaya da, "Türkiye devletinin düşmanları şunu iyi bilsinler; Fıratlar ölmez, vatan bölünmez, Türk milleti eğilmez ve Türkiye bölünmez" diye konuştu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, "Burada verilen mesaj önemlidir. Burada, Fırat Yılmaz Çakıroğlu evladımızın isminin sonsuza kadar yaşanmasını sağlayacak bu güzide kuruma isminin verilmesi gerçekten fedakarlıklarda bulunanlarda bir vefa borcunun ödenmesidir" dedi.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, açılışta bir konuşma yaptı. Ayyıldız, "Vefa; sadakattir ama her şeyden önce bir borç olarak düşündüğümüzde. Okulumuza adını verdiğimiz şehit kardeşimize bir borcumuzu ufakta olsa eda etme yükümlülüğü" diye konuştu.



Çakıroğlu'nun annesi: "Çok farklı duyguları bir arada yaşıyorum"



Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem de, törende duygu dolu anlar yaşadı. "Bende bir öğretmenim" diyen anne Erdem, "Çok farklı duyguları bir arada yaşıyorum burada. Bir taraftan gurur, bir taraftan mutluluk, bir taraftan hüzün demeyim de özlem herhalde isminden dolayıda kaynaklanıyor" dedi.



Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ise "Benim bir tek istediğim var; Ege Üniversitesinde (EÜ) etkinlik bir şeyler yapılması lazım; uğraşıyoruz biz. Bugüne kadar yapamadık. Fırat, Ege'de yetişti, oraya mal oldu. Oraya bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir Fırat gitti; ama binlerce evladımız oldu, hemde bize miras bıraktı. Vatana millete de bıraktı. Çok duygulandım" diye konuştu.



Öte yandan MHP İzmir İl Başkanlığı, okulda okuyan 604 öğrenci için Ülkü Ocakları Genel Merkezinin hazırladığı çocuklar için; Nutuk, Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitapları ile birlikte satranç takımlarını öğrencilere hediye etti.



Açılış törenine ayrıca; MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, partililer, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR