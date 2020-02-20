Ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün 5. yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün 5. yılında anıldı - Son Dakika

Ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün 5. yılında anıldı

7 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde 2015 yılında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında üniversitede anıldı.

Ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün 5. yılında anıldı, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde 2015 yılında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında üniversitede anıldı. Programa Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem'in yanı sıra üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.


Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 yılında bıçaklı bir saldırıda yaşamını yitirmişti. Çakıroğlu'nun ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi ülkücü genç için bir anma programı düzenledi. Program kapsamında ilk olarak Çakıroğlu'nun kabri ziyaret edilerek dualar edildi. Daha sonra Ege Üniversitesi 1 No'lu Yemekhane önünde toplanan katılımcılar, "Atatürk ve Bayrak İçin Ege'de Birlik Var" yürüyüşünü yaptı. Yürüyüşün sonunda Fırat Çakıroğlu'nun öldürüldüğü noktaya annesi ve öğrenciler tarafından karanfil bırakıldı. Ayrıca Çakıroğlu'nun eğitim gördüğü Edebiyat Fakültesi önünde gün boyu kan bağış etkinliği gerçekleştirilirken, Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu önünde de Fırat Yılmaz Çakıroğlu fotoğraf sergisi açıldı.


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Çakıroğlu'nu andı. Prof. Dr. Budak mesajında, "Hayatının baharında teröre kurban verdiğimiz öğrencimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.


Program kapsamında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin Özarslan, "Fırat Çakıroğlu Akademisi; Üniversitelerde Terör" konulu söyleşi yaptı.


Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili katil zanlısı Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah S. tutuklanmış, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Nurullah S., yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. - İZMİR

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:08 Kaynak: İHA
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