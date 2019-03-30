Son Dakika Haberleri: Ülkücü Gençlik Cumhur İttifakı'nın Yanında"

Ülkücü Gençlik Cumhur İttifakı'nın Yanında"

36 dakika önce

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, "Ülkücü gençliğin kararı bellidir.

Ülkücü Gençlik Cumhur İttifakı'nın Yanında
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, "Ülkücü gençliğin kararı bellidir. Ülkücü gençlik Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır." ifadesini kullandı.

Ateş, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine saatler kaldığını hatırlattı.

Geleceğin anahtarının Türk gençliğinin elinde olduğunu belirten Ateş, 18-25 yaşlarında, ilk kez oy kullanacak gençleri geleceklerine sahip çıkmaya ve sandığa gitmeye davet etti.

Ateş, şunları kaydetti:

"Yarın kendinizin ve ülkemizin geleceğine oy vereceğinizi unutmayın. Ülkücü gençliğin kararı bellidir. Ülkücü gençlik Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır. Çağ açıp çağ kapatan ecdadın, yeni bir çağı açacak olan mührü vuracak torunları olarak, Türk gençliğinin en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyor ve güveniyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:27 Kaynak: AA

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