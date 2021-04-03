Ülkücü Hareket'in Lideri Türkeş'in vefatının 24. yılı - Son Dakika

Ülkücü Hareket'in Lideri Türkeş'in vefatının 24. yılı

03.04.2021 15:15
Ülkücü Hareket'in Lideri Türkeş'in vefatının 24. yılı, System.String[]

MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tok, mesajında, Alparslan Türkeş'in dünyada emsali görülmemiş bir siyaset tarzının banisi ve uygulayıcısı olduğunu belirtti.

Türkeş'i hiçbir zaman unutmayacaklarını aktaran Tok, şunları kaydetti:

"O, Türk milliyetçiliğinin bayrak ismi olarak her zaman izinden gittiğimiz ufuk insanı, Türklüğün güneşi ve inançlarımızın parlayan yıldızıdır. Gençlerle yola çıkmış, yüz binlerce genç yetiştirmiş, Türkiye'yi, Türk dünyasını ve dünyayı saran fikirleriyle tarihimizin en önemli şahsiyetleri arasına girmiştir. Yetiştirdiği Türk milliyetçisi, Türkiye sevdalısı ve Turan ideali olan gençlerle kendisinden sonraki devirlere bile mührünü vuran Başbuğ Türkeş hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yaşadığı sürece, fikirleri ve yaptıklarıyla Atatürk'ün izinden ayrılmayan Başbuğ Türkeş, dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğimizi aydınlatacaktır."

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da mesajında Alparslan Türkeş'in ömrünü Türklüğün ebedi bekasına armağan ettiğini, tarihin haklı çıkardığı bir dava adamı ve bir lider olarak, Türk milletinin gönlünde taht kurduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Siyaset, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkücü Hareket'in Lideri Türkeş'in vefatının 24. yılı - Son Dakika


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