Son Dakika Haberleri: Ülkücüler Doğu Türkistan İçin Yürüdü

Ülkücüler Doğu Türkistan İçin Yürüdü

33 dakika önce

Taşköprü Ülkü Ocağı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklerin bağımsızlık tutkusuna ortak olmak, sahipsiz olmadıklarını göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Ülkücüler Doğu Türkistan İçin Yürüdü, System.String[]
Taşköprü Ülkü Ocağı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklerin bağımsızlık tutkusuna ortak olmak, sahipsiz olmadıklarını göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Taşköprü Cumhuriyet meydanından yoğun bir kalabalığın katılımı ile başlayan yürüyüş Cumhuriyet meydanında sona erdi. MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber ve MHP Taşköprü Belediye Başkan Adayı Abdullah Çatal'ın da katılımı ile gerçekleşen programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

Taşköprü Ülkü Ocağı Başkanı İbrahim Reçber'in basın açıklaması yaptığı program doğu Türkistan lehine atılan sloganlarla son buldu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

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