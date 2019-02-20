Ülkücüler Fırat Çakıroğlu'nu Andı
8 dakika önce
Samsun Ülkü Ocakları Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teşkilatı üyeleri, 4 yıl önce Ege Üniversitesinde öldürülen Fırat Çakıroğlu için yürüyüş düzenledi.
Samsun
Ülkü Ocakları Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Teşkilatı üyeleri, 4 yıl önce Ege
Üniversitesinde öldürülen Fırat Çakıroğlu
için yürüyüş düzenledi.
4 sene önce Ege Üniversitesinde çıkan öğrenci kavgasında hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümünde OMÜ'lü ülkücüler yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. İlahiyat Fakültesi önünden başlayan yürüyüş sloganlar eşliğinde Yaşam Merkezine kadar sürdü. Yaşam Merkezi önündeki meydanda toplandı. Ülkücüler burada saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Daha sonra grup adına basın açıklamasını okuyan Ülkü Ocakları OMÜ Birim Başkanı Mahir Işın, "Fıratımız tam dört yıl önce bu gün şehit edildi. Kardeşiz deyip kin besleyenler, demokrasiden bahsedip barbarlık güdenler, işlerine geldiğinde hümanist işlerine gelmediğinde en azılı faşizmi gösterenler, hainler, alçaklar, millet düşmanlığı, Türk düşmanlığı güdenler tarafından şehit edildi" dedi.
Grup, basın açıklaması ve ülkücü yemini ardından dağıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:36 Kaynak: İHA
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