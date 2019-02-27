Son Dakika Haberleri: Ülkücüler Hocalı Katliâmını Unutmadı

Ülkücüler Hocalı Katliâmını Unutmadı

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Ülkü Ocakları, Hocalı katliamını andı.

Ülkücüler Hocalı Katliâmını Unutmadı, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Ülkü Ocakları, Hocalı katliamını andı.

Adnan Menderes Meydanında vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Programa MHP İlçe Başkanı Nebih Algan ve yönetim kurulu, Ülkü Ocakları Başkanı Cengizhan Bedir, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar ve yönetimi katıldı. Bedir, "26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde sivil halka karşı Ermeniler tam anlamıyla bir katliam yapmışlardır. Bugün sözde soykırım iddialarıyla Türkiye'yi suçlayan, Ermenistan'ın devlet başkanı Robert Koçaryan'ın direktifleri doğrultusunda, Ermeniler Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 7 bin kişilik nüfusa sahip ve coğrafi mevkii itibariyle stratejik önemi olan Hocalı kentini ele geçirmek için 25 Şubat gecesi katliam gayesiyle harekete geçmişlerdir. 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı soykırımında hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Kabirleri nür, mekanları cennet olsun" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

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