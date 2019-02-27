Ülkücüler Hocalı Katliâmını Unutmadı

Bursa
'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde, Ülkü Ocakları, Hocalı katliamını andı. Adnan Menderes
Meydanında vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Programa MHP
İlçe Başkanı Nebih Algan ve yönetim kurulu, Ülkü Ocakları Başkanı Cengizhan Bedir, AK Parti
Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar
ve yönetimi katıldı. Bedir, "26 Şubat 1992'de Azerbaycan
'ın Hocalı şehrinde sivil halka karşı Ermeniler tam anlamıyla bir katliam yapmışlardır. Bugün sözde soykırım iddialarıyla Türkiye
'yi suçlayan, Ermenistan
'ın devlet başkanı Robert Koçaryan'ın direktifleri doğrultusunda, Ermeniler Azerbaycan'ın Karabağ
bölgesinde 7 bin kişilik nüfusa sahip ve coğrafi mevkii itibariyle stratejik önemi olan Hocalı kentini ele geçirmek için 25 Şubat gecesi katliam gayesiyle harekete geçmişlerdir. 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı soykırımında hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Kabirleri nür, mekanları cennet olsun" dedi. - BURSA