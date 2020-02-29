Ülkücüler kar yağışı altında İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülkücüler kar yağışı altında İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika

Ülkücüler kar yağışı altında İdlib şehitleri için yürüdü

7 saat önce

Erzurum'da yüzlerce Ülkücü Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla Yakutiye kent meydanından havuz başına kadar yürüdüler.

Ülkücüler kar yağışı altında İdlib şehitleri için yürüdü, System.String[]

Erzurum'da yüzlerce Ülkücü Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla Yakutiye kent meydanından havuz başına kadar yürüdüler.


Yüzlerce Erzurumlu idlib'de şehit olan 33 şehidi için kentin merkezinde ellerinde bayraklarla yürüyüş yaparak şehitlerine sahip çıktı. Ellerinde bayraklarla yürüyen vatandaşlara, bazı vatandaşlar da araçlarla eşlik etti.


Havuzbaşı kent meydanında sona eren yürüyüşün ardından Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Gökçan konuşma yaptı.


"Türk askerine ve ordumuza güvenimiz sonsuzdur. Bizlerinde doğal neferleri olduğumuz Türk ordusuna milyonlarca ülkücünün destekleri devam edecek" diyen Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Gökçan, "Bildiğiniz üzere Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası Türk milleti 33 vatan evladını şüheda ordusuna yoldaş olarak uğurladı. Bu durum Türk milletini derinden üzmüş ve Türk milletinin artık bir mana da sabrının eşiğini aşmasına sebep olmuştur. Bütün Türk vatandaşlarının seferberlik ruhuyla milli mücadele altında kenetlenmesi gereklidir. Türk milleti üç bin yıllık ordu millet geleneğine sadık ve bu kutlu ruhunu diri tutmuş ve bugüne kadar yaşatmıştır. Türk askerine ve ordumuza güvenimiz sonsuzdur. Bizlerinde doğal neferleri olduğumuz Türk ordusuna milyonlarca ülkücünün destekleri devam edecektir" dedi.


Yürüyüşün sona erdiği kent meydanında Şehitler için dua edildikten sonra ülkücü vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla alandan ayrıldı. - ERZURUM

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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