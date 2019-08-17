Son Dakika Haberleri: Ülkücüler şehitlerin kanıyla ayakta duran surları temizledi
Son Dakika Güncel Haber

Ülkücüler şehitlerin kanıyla ayakta duran surları temizledi

10 dakika önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir araya gelen genç ülkücülerden oluşan bir heyet şehit kanıyla ayakta kalan Surların dibinde temizlik yaparak, çöpleri topladı.

Ülkücüler şehitlerin kanıyla ayakta duran surları temizledi, System.String[]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir araya gelen genç ülkücülerden oluşan bir heyet şehit kanıyla ayakta kalan Surların dibinde temizlik yaparak, çöpleri topladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, ülkücülerin Diyarbakır'ın tarihi yapısına sahip çıktıklarını söyledi. Kayaalp, "Temiz çevre, temiz toplum projemiz devam ediyor. Şehitlerimizin kutsal emaneti olan Surlarımızı temizlemeye devam ediyoruz. Ülkücü hareket olarak Surların temiz kalması ve hiç kirletilmemesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Sur diplerinde bir araya gelen ülkücüler, ellerine aldıkları poşetlerle çöpleri topladı. Ülkücüler topladıkları çöpleri bir arada istifledikten sonra çöp konteynırana attı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, MHP, Sur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Satamadığı tonlarca domatesi tarlaya döktü
Tanrı Dağı'nda uluyan MHP'li Cemal Enginyurt'un yeni hedefi Hira Dağı'nda tekbir getirmek Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı Hafta başında benzin ve motorine zam gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 15:54:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülkücüler şehitlerin kanıyla ayakta duran surları temizledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]