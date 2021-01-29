Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı - Son Dakika

Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı

29.01.2021 15:11
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı, System.String[]

Bir dergiye verdiği röportajda konserinde slogan atan kalabalığa söylediği sözlerden sonra Ahmet Kaya'nın kendisini aradığını belirten Aşık Sefai, "Benim için söylediğin ifadelere istinaden aradım. Sen de benim mert düşmanımsın" dediğini aktardı.

Aylık çıkarılan 'Ayarsız' isimli dergide Mehmet Yusuf Savaş tarafından, Ülkücü camianın önde gelen sanatçılarından Aşık Sefai ile söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Aşık Sefai'nin Ahmet Kaya ile ilgili anısı damga vurdu.

"NEREDESİN MERT DÜŞMANIM NEREDE?"

"Ahmet Kaya'nın sizinle ilgili 'Bana Sefai'yi verin bütün solcu sanatçılar sizin olsun' şeklinde bir cümlesi olduğu söyleniyor. Kendisiyle hayattayken bir irtibatınız oldu mu?" şeklindeki soruya yanıt veren Aşık Sefai, "O cümle, Unkapanı'nda konuşulmuş. O meclisteki arkadaşlar anlattı. Sohbet esnasında, 'Sağda sanatçı mı var…' diye konuşuluyormuş. Kendisi de Allah rahmet eylesin, öldü gitti. Ölüden şeytan bile elini çekiyor. 'Ne demek' demiş, 'Soldaki sizin sanatçı gördüğünüz insanlar sizin olsun, bize Sefai'yi verin' demiş. Bu böyle bir de Bostancı Kültür Merkezi'nde programa çıkmıştım. Slogan atıyorlardı, 'Vur, vur inlesin Ahmet Kaya dinlesin' diye ben de saz kestim. 'Ya kardeşim niye bağırıyorsunuz' dedim 'Ahmet Kaya mert düşman. Adam içindekini söylüyor. Bir söz vardır, 'Neredesin mert düşmanım, nerede/ Namert dostlar dolaşır yörede' Ama bu çok tehlikeliydi. Salonda hava buz gibi düştü" ifadelerini kullandı.

Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı
Aşık Sefai

AHMET KAYA O AKŞAM ARAMIŞ

O akşam Ahmet Kaya'nın kendisini aradığını belirten Aşık Sefai, şöyle devam etti: "O gece 02:30 gibi numarayı nereden bulduysa, aradı, 'Benim için söylediğin ifadelere istinaden aradım. Sen de benim mert düşmanımsın,' dedi teşekkür etti, kapattı. Bir de Frankfurt'ta konserlerimiz aynı güne denk geliyormuş. Benimki ile çakışmasın, Sefai Baba'ya sıkıntı çıkmasın diye programını bir hafta sonraya ertelemiş. Bunu bana (Türk-İslam) Federasyon'dan sonra söylediler."

Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı

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Son Dakika Magazin Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı - Son Dakika Magazin


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