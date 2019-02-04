Son Dakika Haberleri: Ülküköylüler Mali'de Su Kuyusu Açtı

Ülküköylüler Mali'de Su Kuyusu Açtı

12 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ülküköy sakinleri Mali'de su kuyusu açtı.

Ülküköylüler Mali'de Su Kuyusu Açtı, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ülküköy sakinleri Mali'de su kuyusu açtı.

İHH Mudanya şubesinin öcülüğünde el ele veren Ülküköy sakinler, Malililerin yüzünü güldürdü. İHH temsilcisi Ogün Karagöz, "Temsilcilik olarak açılmasına vesile olduğumuz 7. su kuyumuz Ülküköy sakinlerinin katkılarıyla Mali'de açıldı. Başta kuyunun açılmasına vesile olan Ülkü Camii imam hatibi Bayram Hayma hocamızdan ve köy sakinlerinden Allah razı olsun" diyerek katkıda bulunanlara teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

İHH, Bursa, Mudanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu

Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:10:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülküköylüler Mali'de Su Kuyusu Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]