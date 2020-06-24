Ülkünar Nine'nin evi yenileniyor - Son Dakika

Ülkünar Nine'nin evi yenileniyor

Şenkaya İlçesi Aşağı mahallede tek başına yaşayan 64 yaşındaki Ülkünar Örnek yeni evine kavuşuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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