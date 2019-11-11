Son Dakika Haberleri: Ülküspor'dan Demirci Belediyespor'a yarım düzine gol
Son Dakika Spor Ülküspor'dan Demirci Belediyespor'a yarım düzine gol

Ülküspor'dan Demirci Belediyespor'a yarım düzine gol

6 saat önce

Manisa 1. Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 5. hafta maçında evinde ağırladığı Demirci Belediyespor'u 6-0'la geçti.

Ülküspor'dan Demirci Belediyespor'a yarım düzine gol, System.String[]

Manisa 1. Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 5. hafta maçında evinde ağırladığı Demirci Belediyespor'u 6-0'la geçti.


Manisa 1. Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 5. hafta maçında evinde Demirci Belediyespor'u ağırladı. Jeopark Sentetik Çim Saha'da oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen ev sahibi Ülküspor, rakibi Demirci Belediyespor'u 6-0'lık skorla farklı mağlup etti. Maçın ilk düdüğünün ardından tamamen oyuna hükmeden Ülküspor, ilk dakika tamamlanmadan önce Kazım'ın golüyle maça adeta 1-0 önde başladı. İlk yarı, Ülküspor'un 1-0 galibiyetiyle sona ererken, ikinci yarıda göz dolduran bir oyun sergileyen Ülküspor, rakibi Demirci Belediyespor'u Erdal(3), Ferhat ve Şerif'in golleriyle 6-0 mağlup etti.


Alınan bu sonuca göre Kula temsilcisi, puanını 12'ye yükselterek 3'ncü sıraya yerleşti. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Sarıgöl Gençlerbirliğispor 15 puanla birinci sırada yer alırken, Kula Ülküspor'la aynı puana sahip Tepeköyspor averajla ikinci sırada yer alıyor. - MANİSA

Çocuk İzleme Merkezi, Demirci, Manisa, Kula, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
İlk kez kafes dövüşü yapacak Sabriye: Maçı alacağıma inanıyorum Juventuslu futbolcu Emre Can, Bingöl'e diyaliz makinesi bağışladı Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 15:06:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülküspor'dan Demirci Belediyespor'a yarım düzine gol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]