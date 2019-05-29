Son Dakika Haberleri: Ultimate Cunda'ya katılım için son başvuru 2 Temmuz
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Ultimate Cunda'ya katılım için son başvuru 2 Temmuz

1 saat önce

Dünyaca ünlü doğa sporları markası olan bir firma, 6-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ayvalık Cunda Adası'nda "Ultimate Cunda" etkinliğini düzenliyor.

Ultimate Cunda'ya katılım için son başvuru 2 Temmuz, System.String[]
Dünyaca ünlü doğa sporları markası olan bir firma, 6-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ayvalık Cunda Adası'nda "Ultimate Cunda" etkinliğini düzenliyor. Bisiklet, yüzme ve koşu sporlarında iddialı olan herkesin katılabileceği yarışlar, her seviyede sporcunun yarışabileceği parkurlardagerçekleştirilecek. Etkinliğe katılım için son başvuru tarihi 2 Temmuz

Ayvalık Cunda adasında düzenlenecek Ultimate Cunda etkinliğinde bisiklet parkuru 15,5 km, yüzme parkuru 2 km, koşu parkuru 10,4 km olacak. Sporcular tek bir branşta yarışabilecekleri gibi iki branş yada combine tüm branşlarda yarışabilecekler.

Ultimate Cunda'da yarışmacı olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.Etkinliğe katılmak isteyenler internet üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Ultimate Cunda yarışmaları, 18-29 yaş (2001-1990 doğumlular), 30-39 yaş (1989-1980 doğumlular), 40-49 yaş (1979-1970 doğumlular), 50 ve üzeri yaşlar (1969 ve altı doğumlular) olmak üzere dört kategoride düzenlenecek. Her kategoride ve her branşta ilk üç dereceye girenler anı madalyaları ile ödüllendirilecek. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:56 Kaynak: İHA
Cunda Adası, Ayvalık, 2 Temmuz, Spor
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