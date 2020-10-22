Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda malzemesi ikmali - Son Dakika

Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda malzemesi ikmali

22.10.2020 19:55
Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda malzemesi ikmali, System.String[]

MARMARİS'te, gümrüklü limana demir atan Marshall Adaları bayraklı 'Bold' adlı ultra lüks yata toplam 700 bin TL'lik akaryakıt ile yiyecek, içecek ikmali yapıldı.

MARMARİS'te, gümrüklü limana demir atan Marshall Adaları bayraklı 'Bold' adlı ultra lüks yata toplam 700 bin TL'lik akaryakıt ile yiyecek, içecek ikmali yapıldı.

Geçen yıl mayıs ayında dünyaca ünlü bir yat firması tarafından inşa ettirilerek denize indirilen ve dünyanın sayılı süper lüks yatları arasında gösterilen Marshall Adaları bayraklı 86 metre uzunluğundaki ultra lüks yat önceki gün Marmaris'e demirledi. Marmaris Gümrüklü Limanı'na demirleyen yatta hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. Üzerine helikopteri ve her türlü lüksü barındıran yat, bugün öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesinde getirilen tankerlerden 550 bin TL değerinde 80 bin litre akaryakıt ve 150 bin TL değerinde yiyecek, içecek ikmali yapıldı. İç tasarımı ünlü İtalyan mimarlara yaptırılan mega yat, 2 özel süiti, 5 misafir kamarası ile 16 kişinin konaklaması imkanı sunuyor. Açık hava sineması, her kamarada jakuzi, açık alanları bulunan ve halılarının ipek olan mega yatta kişi başına bir personel görev yapıyor. Yatın zemin katında su sporları aletleri ve jimnastik salonu bulunuyor. Yat firmasının özel zengin müşterilerine haftalık kirası 950 bin dolardan başlayan fiyatlarla kiraladığı 'yüzen sarayda' istenilen özelliklere göre fiyat 1 milyon dolar üzerine çıkıyor. Yarın öğle saatlerinde isimleri sır tutulan özel müşterilerini alacak olan ultra lüks yatın Akdeniz turuna çıkacağı öğrenildi.


Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda malzemesi ikmali
Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda malzemesi ikmali
Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda malzemesi ikmali
Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda malzemesi ikmali

Marshall Adaları, Türk Lirası, Akaryakıt, Marmaris, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ultra lüks yat Bold'a Marmaris'te 700 bin TL'lik yakıt ve gıda malzemesi ikmali - Son Dakika

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