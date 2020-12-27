Ultra-Ortodoks Yahudi milletvekillerinden Şabat'ta da Kovid-19 aşısı yapılması planına tepki - Son Dakika

Ultra-Ortodoks Yahudi milletvekillerinden Şabat'ta da Kovid-19 aşısı yapılması planına tepki

27.12.2020 17:45
Ultra-Ortodoks Yahudi milletvekillerinden Şabat'ta da Kovid-19 aşısı yapılması planına tepki, System.String[]

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi milletvekilleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamaya Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve çalışmanın yasak olduğu Şabat'ta da devam edilmesi planına tepki gösterdi.

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi milletvekilleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamaya Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve çalışmanın yasak olduğu Şabat'ta da devam edilmesi planına tepki gösterdi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, Birleşik Tevrat Partisi milletvekilleri, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'in sağlık kuruluşları ve hastanelere verdiği "Şabat'ta da Kovid-19 aşısı yapılmaya devam edilmesi" talimatını kınadı.

Öte yandan Birleşik Tevrat Partisi Üyesi ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Uri Maklev, Sağlık Bakanı Edelstein'in kendisine Şabat'ta aşı yapılmayacağı taahhüdünde bulunduğunu ancak sözünü tutmadığını ileri sürdü.

Sağlık Bakanlığını "profesyonellikten uzak olmakla" suçlayan Maklev, "Ultra-Ortodoks halk, bakanlığın liderliğine olan inancını şimdiden kaybetti. On binlerce insanı sebepsiz yere karantinaya zorladıklarını, salgın boyunca şeffaf olmadıklarını gördük. Şabat'a saldırdıklarında çalışmaları nasıl kutsanabilir?" ifadelerini kullandı.

Yahudilik inancına göre, cuma gün batımıyla başlayıp cumartesi gün batımı sonrasına kadar devam eden Şabat'ta kişilerin her türlü mesleki işlerini bırakıp kendilerini ibadete vermesi isteniyor.

280 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Öte yandan Sağlık Bakanı Edelstein, ülkede son bir hafta içinde 280 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

İsrail'de 20 Aralık'ta, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılmasına başlanmıştı.

Ortodoks, İsrail, Tevrat, Yahudi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ultra-Ortodoks Yahudi milletvekillerinden Şabat'ta da Kovid-19 aşısı yapılması planına tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hastane bahçesindeki foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı Stephen Curry, antrenmanda art arda 105 adet üç sayılık isabet buldu Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir Beykoz'da Türk bayrağını yere atan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kişiye yardım eli uzatıldı MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir
Ek tedbirler gelecek mi? Gözler yılın son Kabine toplantısına çevrildi Ek tedbirler gelecek mi? Gözler yılın son Kabine toplantısına çevrildi         
17:29
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Gerçek bir vatansever Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Gerçek bir vatansever         
17:21
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler         
16:02
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir         
15:42
"Yeğenimi hastaneye götürüyorum" diyen sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı         
15:30
Damadın babası, altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı Damadın babası, altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı         
15:16
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 17:56:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ultra-Ortodoks Yahudi milletvekillerinden Şabat'ta da Kovid-19 aşısı yapılması planına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei