Son Dakika Haberleri: Ultra-Ortodoks Yahudiler Kudüs'teki mahallelerine Filistin bayrağı astı
Son Dakika Güncel Ultra-Ortodoks Yahudiler Kudüs'teki mahallelerine Filistin bayrağı astı

Ultra-Ortodoks Yahudiler Kudüs'teki mahallelerine Filistin bayrağı astı

1 saat önce

Ultra-Ortodoks (Harediler) Yahudiler, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'teki Mea She'arim mahallesine Filistin bayrağı astı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler Kudüs'teki mahallelerine Filistin bayrağı astı, System.String[]

Ultra-Ortodoks (Harediler) Yahudiler, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'teki Mea She'arim mahallesine Filistin bayrağı astı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'ün Mea She'arim mahallesine Filistin bayrağının asıldığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin asılan Filistin bayrağını indirdiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk sahibi oldukları için sayıları giderek artıyor.

Haredilerin bir kısmı İsrail'in varlığının Yahudi halkının kurtarıcısı Mesih'in gelmeden kurulmasının gayrimeşru olduğunu ileri sürüyor ve Yahudilerin Filistin devletinin egemenliğinde yaşamaları gerektiğini savunuyor.

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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