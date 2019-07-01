Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu
38 dakika önce
- Pankart taşıyıp slogan atılması Yürüyüş yapılması Yolu kapatmaya çalışanlara polisin müdahale etmesi Otobüsün önüne oturan göstericilerin dağıtılması Çöp konteyneriyle caddeye barikat kurup ateşe verilmesi İsrailli gençleri askere gitmekten vazgeçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 3...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:38 Kaynak: AA
- Pankart taşıyıp slogan atılması
Yürüyüş yapılması
Yolu kapatmaya çalışanlara polisin müdahale etmesi
Otobüsün önüne oturan göstericilerin dağıtılması
Çöp konteyneriyle caddeye barikat kurup ateşe verilmesi İsrailli gençleri askere gitmekten vazgeçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 3 kadının gözaltına alınmasına ve zorunlu askerlik sistemine tepki gösteren Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs
'teki Mea She'arim semtinde gösteri düzenledi. İsrail güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.
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