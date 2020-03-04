Ultra zenginlerin sayısı yüzde 6 artışla 513 bin 244 oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ultra zenginlerin sayısı yüzde 6 artışla 513 bin 244 oldu - Son Dakika Dünya

Ultra zenginlerin sayısı yüzde 6 artışla 513 bin 244 oldu

7 saat önce

Dünya genelinde 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısının geçen yıl yüzde 6 artışla, 513 bin 244’e yükseldi.

Ultra zenginlerin sayısı yüzde 6 artışla 513 bin 244 oldu, System.String[]

Dünya genelinde 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısının geçen yıl yüzde 6 artışla, 513 bin 244'e yükseldi.


Danışmanlık şirketi Knight Frank'ın raporuna göre, 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısı geçen yıl yüzde 6 artışla, 513 bin 244'e yükseldi. Hali hazırda çok zengin olanların servetleri yükselen küresel borsalardan ve artan emlak fiyatlarından yararlandığı için geçen yıl 31 binden fazla kişi "ultra zengin" saflarına katıldı. Bu, dünya çapında İzlanda, Malta veya Belize'nin nüfuslarından daha fazla ultra zengin olduğu anlamına geliyor.

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Knight, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:56 
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