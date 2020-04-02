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UltraAslan'dan sağlık çalışanlarına destek
26 dakika önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yoğun mesai geçiren sağlık çalışanlarına moral vermek isteyen UltraAslan grubu, bir restoranla anlaşarak 200 sağlık çalışanı için yemek yaptırdı ve hastanedeki çalışanlara kapıdan verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yoğun mesai geçiren sağlık çalışanlarına moral vermek isteyen UltraAslan grubu, bir restoranla anlaşarak 200 sağlık çalışanı için yemek yaptırdı ve hastanedeki çalışanlara kapıdan verdi.
Yemeğin yanı sıra dezenfektan ürünleri de çalışanlara teslim edilirken, sağlık görevlileri alkışlarla sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:56
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