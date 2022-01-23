UltrAslan Bodrum'dan Milas'ta iki ilkokula eğitim desteği - Son Dakika

UltrAslan Bodrum temsilciliğince Muğla'nın Milas ilçesinde iki ilkokulun dış ve iç cephesindeki tesisatları yenilendi, kütüphane, teknoloji sınıfları kurulan okulların kitap ve bilgisayar ihtiyaçları karşılandı.

UltrAslan Bodrum temsilciliğinden yapılan açıklamada, geçen yaz Bodrum'da yaşanan yangınlar sonucunda zarar gören köy okullarının ve ülkenin yarınları, genç fidanları olduklarını benimseyerek eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Milas ilçesine bağlı Demircan Koç ile Pınarbaşı İlkokulundaki öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okulların dış ve iç cephedeki tüm tesisatlarını yenileyerek, kütüphaneler, teknoloji sınıfları kuruldu, kitap ve bilgisayar ihtiyaçları karşılandı. Bodrum'da hain saldırı sonucu vefat eden şehidimiz Polis Memuru Ercan Yangöz, ultrAslan Yurtiçi Koordinatörü Ulaş Bayam, tribünümüzün emektarlarından Gökhan Osman, ultrAslan UNI Muğla temsilcisi Oğuzhan Ak ve kardeşimiz İlkim İzci'nin isimleri bu odalarda yaşamaya devam edecek. Bu serüvenin sonunda okullarımızın daha donamlı, yenilenmiş bir şekilde açılışını gerçekleştirdik."

Yapılan düzenlemelerin ardından açılış törenine Milas Kaymakamı Mustafa Böke, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bak, Milas Emniyet Müdür Yardımcısı Fevzi Söztutar ve şehit yakınları katıldı.