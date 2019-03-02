Son Dakika Haberleri: Ultraslan' Buldan'da Okula Kütüphane Kurdu

Ultraslan' Buldan'da Okula Kütüphane Kurdu

41 dakika önce

Galatarasay Spor Kulübünün bağımsız taraftar topluluğu 'Ultraslan' tarafından Denizli'nin Buldan ilçesi Gülalan Özer Vural İlk ve Ortaokuluna kütüphane oluşturuldu.

Ultraslan' Buldan'da Okula Kütüphane Kurdu, System.String[]
Galatarasay Spor Kulübünün bağımsız taraftar topluluğu 'Ultraslan' tarafından Denizli'nin Buldan ilçesi Gülalan Özer Vural İlk ve Ortaokuluna kütüphane oluşturuldu.

Ultraslan Buldan temsilciliği tarafından Gülalan Özer Vural İlk ve Ortaokuluna merhum işadamı Halil Efeoğlu adı verilen kütüphane törenle açıldı. Açılışa Buldan Kaymakamı Murat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Fahrettin Özçoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Kölemen, merhum hayırsever Özer Vural'ın eşi Perihan Vural, merhum işadamı ve kütüphaneye adı verilen Halil Efeoğlu'nun eşi Hale Efeoğlu ile öğrenciler, veliler ve Ultraslan Buldan temsilciliği üyeleri katıldı.

Törenle açılan kütüphanede öğrencilerin okuma alışkanlıkları kazanması amacıyla çok sayıda kitap bulunuyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:09 Kaynak: İHA

Denizli, Buldan, Güncel
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