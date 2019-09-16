Son Dakika Haberleri: UltrAslan'dan eğitime destek
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UltrAslan'dan eğitime destek

4 dakika önce

Bursa'da, Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın Orhangazi ilçesindeki üyeleri tarafından bir ilkokula Zeka Oyunları ve Tasarım Atölyesi kuruldu.

UltrAslan'dan eğitime destek, System.String[]

Bursa'da, Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın Orhangazi ilçesindeki üyeleri tarafından bir ilkokula Zeka Oyunları ve Tasarım Atölyesi kuruldu.

Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda bir sınıfta sarı kırmızı renkler ve Galatasaray amblemi ağırlıklı hazırlanan atölyenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun ve diğer protokol üyelerinin katıldığı törende, okul idaresince eğitime katkılarından olayı UltrAslan Orhangazi Grubu Başkanı Tahsin Cindilli'ye plaket takdim edildi.

İlköğretim Haftası'nda açılan atölyede, satrançtan mangalaya kadar birçok zeka oyunu bulunuyor.

Galatasaray, Orhangazi, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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